2019-10-25T13:21:53+03:00
Общество

В Омской области уже неделю ищут пропавшую пожилую женщину

72-летняя Любовь Синицина пропала в Исилькуле
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
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В Омске собирают волонтеров на поиски пропавшей в Исилькуле 72-летней пенсионерки Любови Синициной.

– Нужны люди 18+! Дата: 26.10.2019. Время: 09.00. Адрес сбора: Омск, улица Дианова, 14. ТЦ «АТ-Маркет». Адрес поисков: Омская область, Исилькуль. Форма одежды: город. С собой по желанию для себя иметь термос с чаем и перекус. Обязательна предварительная запись для формирования экипажей. Координатор поисков: 8-999-470-10-08 (Виталий), – говорится в сообщении поискового отряда «Доброспас-Омск».

Известно, что Любовь Владимировна вышла из дома в Исилькуле 18 октября и до сих пор ее родные не знают, где она находится.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, худощавая, глава серо-голубые, волосы седые.

Была одета в синюю куртку до колен, серую кофту, синий с цветочками платок, черные штаны и зеленые калоши.

Может нуждаться в медицинской помощи, дезориентирована в пространстве.

Если вы знаете, где находится Любовь Синицина, просьба сообщить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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