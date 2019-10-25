Глава Росприроднадзора: Свалку в Советском округе Омска нужно ликвидировать!

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-25T06:46:22+03:00

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Руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова с рабочим визитом посетила Омск. Она решила оценить состояние мусорных полигонов в городе. Глава ведомства побывала на полигоне в Советском округе около поселка Николаевка. Эксплуатация этой свалки начата в 1986 году, окончена в 2003 году. Масса накопленных отходов составляет 1500 тыс. тонн. Увиденное впечатлило московского гостя.

- Это навал мусора, и положительные эмоции он вызывать не может ни у кого. Есть очаги горения, задымление, невозможно работать, потому что, вполне возможно, там есть пустоты, там проваливается техника, там опасно находиться людям, – сказала Радионова.

Она заявила, что землю под полигоном необходимо рекультивировать. На это требуется сотни миллионов рублей. Однако глава Росприроднадзора высказала надежду, что руководство Омской области сможет заявиться в федеральный проект "Чистая страна" и сможет получить необходимую сумму на ликвидацию полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU