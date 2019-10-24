Омич забил мать насмерть за то, что не разрешала ему смотреть ТВ

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-24T13:08:25+03:00

Мужчина вызвал скорую матери через два дня после того, как она умерла. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он нанес ей более 100 ударов кулаками и ногами

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44-летний омский алкоголик Олег Сухинин 8 месяцев отсутствовал дома. 28 марта он, наконец, заявился в квартиру, где жил с матерью. Мужчина решил посмотреть телевизор и включил его на полную громкость.

Когда родительница попросила великовозрастного отпрыска сделать потише, он накинулся на нее и начал избивать. Потом уже на трупе насчитают более 100 ударов, которые Сухинин нанес матери кулаками и ногами.

После того, как пожилая родственница затихла, он накрыл ее одеялом и продолжил как ни в чем не бывало смотреть телевизор и пить еще двое суток.

– Когда же он наконец-то обратил внимание, что мама скончалась, то вызвал скорую, а врачи уже сообщили в полицию, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Приговором Центрального районного суда Омска подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU