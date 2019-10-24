2019-10-24T07:45:12+03:00
Происшествия

58-летний омич, рывший водопровод, погиб после обрушения траншеи

Все случилось в Павлоградке
Станислав МУХИН
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Трагедией закончились хлопоты для 58-летнего жителя Павлоградки. Сельчанин решил обустроить в доме водопровод. Для этого ему нужно было проложить трубы. Мужчина начал рыть глубокую траншею в земле. Но, видимо, не рассчитал своих сил. Грунт обрушился, сельчанин оказался заживо погребен в огромной яме. Его тело обнаружили родные прямо в ограде дома.

- По предварительным данным, мужчина, находившийся в траншее глубиной 3,5 метра, был смертельно травмирован обвалившимся грунтом во время земляных работ по проведению водопровода. Назначена проверка, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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