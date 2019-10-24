В Фонде капремонта ответили на критику о том, что взносы омичей лежат на счетах мертвым грузом

СЕГОДНЯ 05:34 2019-10-24T05:34:56+03:00

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В региональном фонде капремонта ответили на критику экспертов НП "ЖКХ "Контроль". Руководитель организации ранее заявлял, что в Омской области хорошая собираемость платежей. Однако деньги с собранных взносов не тратятся на капремонт и жители не получают услугу. В Фонде капремонта ответили:

- По состоянию на октября региональный оператор заключены договоры на 3, 7 млрд. рублей. В эту сумму также включены обязательства по оплате в рамках договоров с подрядными организациями, выполнение которых планируется в 2020 году. Это ремонт около 150 домов. При этом, согласно Постановлению Правительства Омской области в 2019 году региональный оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы 2 млрд 852 млн руб. За период с 2014 по 2018 год региональный оператор отремонтировал 1 900 домов, расположенных на территории Омской области. И только в 2019 году реализация регпрограммы набрала максимальные темпы. В настоящее время капитальным ремонтом охвачено 976 многоквартирных домов, 50% от этого количества, а это 496 домов, - ответили в ведомстве.

Тем не менее, в Фонде не стали отрицать, что разница между собранными взносами и суммами работ составляет порядка 1 млрд. Опровергли чиновники и заявления экспертов, что собственникам навязывают виды работ.

- Виды работ утверждают собственники помещений на общих собраниях. После получения предложения регионального оператора о проведении капремонта у собственников есть право утвердить предложенный вид работ или определить иной вид. В противном случае решение за собственников помещений принимает муниципалитет, проводится ремонт того конструктивного элемента, который указан в региональной программе, - объяснили в Фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU