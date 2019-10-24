Вялков пообещал, что в 2020-м проезд в омском транспорте не подорожает

СЕГОДНЯ 05:27 2019-10-24T07:27:44+03:00

Тем не менее муниципальные перевозчики уже подали заявку на повышение тарифов

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Накануне стало известно, что омские транспортные предприятия, подведомственные мэрии, подали в РЭК документы для повышения тарифов. Это позволит им получать из бюджета большую компенсацию за перевозку льготников. Напомним, транспортная реформа в начале года была проведена, в том числе, чтобы снизить нагрузку на и без того не слишком большую казну города.

Тем не менее стоимость проезда для омичей пообещали оставить на прежнем уровне. Об этом после заседания горсовета, где отчитывался перед депутатами, заявил журналистам глава омского дептранса Александр Вялков.

– Мы не ожидаем повышения стоимости проезда, – заявил чиновник. – Никаких оснований для этого не существует. Муниципальный транспорт работает с увеличением пассажиропотока. Услугами транспорта пользуются 38% омичей, и эта доля будет расти.

Также Вялков уверен, что и частники заинтересованы в переходе на безнал. А случаи, когда омичи жалуются, что у них не принимают транспортные и банковские карты в маршрутках, назвал «единичными».

ИСТОЧНИК KP.RU