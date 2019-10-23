В Омске устанавливают личность девушки, впавшей в кому после того, как ее сбили на зебре
Инцидент произошел сегодня, 23 октября, в 7.15 на автодороге Омск–Русская Поляна.
– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что 57-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следуя в направлении поселка Русская Поляна, в районе 15 километра допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспнкции.
В результате ДТП девушка-пешеход получила множественные травмы и находится больнице в коме. Ее личность устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU