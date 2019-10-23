В Омске поймали лже-коммунальщика, кравшего деньги пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-23T15:46:00+03:00

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В октябре в полицию обратились сразу трое пожилых омичей. Все рассказывали примерно об одном и том же: после визитов неизвестного у них пропадали сбережения. Мужчина заходил в квартиры под предлогом проверки отопопительной системы и электичества.

– Сопоставляя приметы подозреваемого, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что преступления совершал один и тот же человек. 50-летнего злоумышленника, ранее неодкнократно судимого, оперативники задержали возле жилого дома на улице 4-й Транспортной – рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Как выяснилось, к коммунальным службам подозреваемый никакого отношения не имеет. Он рассказал на допросе, что похищенные деньги тратил на покупку одежды и гостиницы. Установлено, что мужчина причастен, как минимум, к четырем аналогичным эпизодам. Рецидивист просил его простить и обещал отработать все похищенное, если его выпустят на свободу. Но ему не поверили, и на время следствия отправили в СИЗО.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Лжекоммунальщик арестован.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU