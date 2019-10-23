В Омске эвакуировали гимназию № 88, школу № 104 и Политех

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-23T14:46:34+03:00

Во всех случаях сработала тревожная кнопка

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Сразу в трех омских учебных заведениях сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первый случай зафиксирован сегодня, 23 октября, утром в школе № 104.

– Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, детей эвакуировали, – объяснили в пресс-службе омской мэрии. – После приезда пожарной службы и проверки здания образовательный процесс восстановлен.

Также сотрудникам МЧС пришлось выезжать в гимназию № 88. Туда направили 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Третий аналогичный случай произошел в одном из корпусов Политеха. По утверждению очевидцев, туда выехали пять пожарных машин и автолестница.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, во всех случаях находившихся в зданиях людей оперативно эвакуировали. Признаков пожара после обследования ни в одном из перечисленных мест не обнаружено. Вероятно, произошел какой-то сбой в автоматике.

ИСТОЧНИК KP.RU