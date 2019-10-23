На трассе Омск–Тюмень в аварию попали три легковушки и КамАЗ

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-23T11:09:21+03:00

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ДТП со страшными последствиями случилось на трассе Тюмень–Омск. В районе 610-го км водитель BMW не справился с управлением и влетел в ехавший попутно КамАЗ. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с двумя машинами – Hyundai Tucson под управлением 35-летней женщины и Nissan Almera, за рулем которой находился 31-летний мужчина.

– В результате ДТП водитель автомобиля BMW скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Hyundai и пассажир автомобиля BMW (личность устанавливается) доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU