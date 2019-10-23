Омич, обматеривший полицейского на автовокзале, заплатит 10 тысяч

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-23T10:59:24+03:00

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Надолго запомнит встречу с полицейскими житель Нижнеомского района. Пьяный 37-летний омич разговаривал в июне этого года сам с собой и громко матерился на автовокзале. Это сильно не понравилось другим пассажирам. Прервать монолог его попросил полицейский. Когда он понял, что сибиряк едва стоит на ногах, решил составить на него протокол. И вызвал гнев сельчанина.

Жителю Нижнеомского района области пришлось платить штраф за то, что в общественном месте он завел разговор с самим собой. Беседу сельчанина прервали сотрудники полиции, что привело к конфликту и неприятностям для ценителя внутренних диалогов.

- Вместо того чтобы подчиниться находящемуся при исполнении должностному лицу, мужчина принялся нецензурно выражаться в его адрес в присутствии посторонних граждан – прохожих и посетителей автовокзала, - рассказали в пресс-службе судебных приставов.

В отделении омич продолжил материть силовиков. В итоге договорился до уголовного дела. По решению суда его оштрафовали на 10 тысяч, но платить сельчанин не спешил. Только после вмешательства судебных приставов любитель материться все-таки рассчитался по штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU