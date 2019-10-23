2019-10-23T09:14:56+03:00
Происшествия

В Омске маршрутка с пассажирами попала в ДТП на площади Серова

Очевидцы утверждают, что "Газель" пролетела на красный
Станислав МУХИН
Поделиться:
..Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

И снова в аварию попала пассажирская маршрутка. Фото ДТП появилось в социальных сетях. На снимке видно, что "Газель", ехавшая по маршруту, столкнулась с иномаркой. Микроавтобус сильно поврежден. О пострадавших пассажирах информации пока нет.

Тем временем, омичи в комментариях традиционно ругают водителей маршруток, которые летают по Омску с нарушением правил. Один из очевидцев сообщил, что "Газель" пыталась проскочить на красный сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Омск–Тюмень в аварию попали три легковушки и КамАЗ
Омич, обматеривший полицейского на автовокзале, заплатит 10 тысяч
Интернет-трафик у омских абонентов Tele2 в международном роуминге вырос в 2,5 раза
В омском аэропорту открылась выставка автора «Коммунального карася»
Рядом с Омском обнаружили опасные скотомогильники
Загадочно пропавший омский ревизор мог умереть от удара током
В Омске сгорели сразу пять маршруток
Появились фото Омска, сделанные с МКС
Жителя Омской области Нетесу, обвиняемого в убийстве пасынка, отправили на психиатрическую экспертизу
Омские дороги зимой будут посыпать новыми реагентами
Омич, которому клиент задолжал за ремонт 130 тысяч, угнал его машину
«Транснефть – Западная Сибирь» оказало помощь поисковому отряду
Ревнивый омич порезал ножом гостя на своем дне рождения
Омича, стрелявшего в своего брата и его 9-летнего сына, будут судить
В Омской области начальнице почты, укравшую почти 352 тысячи, дали условный срок
Стало известно, от чего чаще всего умирают омичи