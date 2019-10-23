В Омске маршрутка с пассажирами попала в ДТП на площади Серова
Очевидцы утверждают, что "Газель" пролетела на красный
.Фото: ВКонтакте
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И снова в аварию попала пассажирская маршрутка. Фото ДТП появилось в социальных сетях. На снимке видно, что "Газель", ехавшая по маршруту, столкнулась с иномаркой. Микроавтобус сильно поврежден. О пострадавших пассажирах информации пока нет.
Тем временем, омичи в комментариях традиционно ругают водителей маршруток, которые летают по Омску с нарушением правил. Один из очевидцев сообщил, что "Газель" пыталась проскочить на красный сигнал светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU