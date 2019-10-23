В омском аэропорту открылась выставка автора «Коммунального карася»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-23T10:03:15+03:00

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Скульптор Александр Капралов решил нарушить главное музейное правило и разрешил трогать все экспонаты на своей выставке.

На его работы смогут полюбоваться все прилетающие в омский аэропорт. Там открылась выставка железных скульптур Александра Капралова. Того самого, который создал Дон Кихота, скачущего мимо ТЮЗа, и «Коммунального карася», уплывшего вместе с хозяйкой в другой город.

ИСТОЧНИК KP.RU