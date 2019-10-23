Рядом с Омском обнаружили опасные скотомогильники

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-23T09:03:55+03:00

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Очередные скотомогильники были найдены в Омской области. На этот раз в Ачаире. Об этом сообщает областная прокуратура. Это же ведомство обвиняет местных чиновников в бездействии. Через суд силовики обязали их принять меры в отношении двух опасных и бесхозных скотомогильников. Они могут стать источником вспышки заболеваний.

- Нарушения ставят под угрозу эпизоотическое и эпидемиологическое благополучие муниципального образования и области в целом, жизнь и здоровье людей и животных, проживающих рядом со скотомогильниками, поскольку невозможно проконтролировать оказываемое ими соответствующее негативное воздействие, – уточнили всю серьезность ситуации "Комсомолке" в пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновники в апелляции оспорили решения суда. Но областной суд все же встал на сторону прокуратуры и обязал администрацию разобраться со скотомогильниками.

ИСТОЧНИК KP.RU