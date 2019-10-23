Загадочно пропавший омский ревизор мог умереть от удара током

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-23T08:41:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, тревогу забила сестра 35--летнего Алексея Корявченкова. Она рассказала, что брат приходил к ней в гости. Потом, выйдя из ее квартиры в Амуре, отключил сотовый и пропал. Молодого мужчину искали полицейские и волонтеры.

21 октября его тело нашли около СНТ «Садовод-1» в пригороде Омска под высоковольтной линией электропередач было обнаружено тело находившегося в розыске как без вести пропавший 35-летнего Алексея Корявченкова. Следственный комитет выясняет, что произошло.

По предварительным данным, установленным в ходе осмотра следователем и экспертом места происшествия и тела погибшего, смерть мужчины, лежавшего рядом с опорой ЛЭП, наступила в результате переломов и повреждений внутренних органов, характерных для падения с высоты более 4 метров, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Кроме того, на одежде погибшего обнаружены следы возгорания, что может свидетельствовать о том, что мужчина, ранее высказывавший близким мысли о смерти, забравшись на опору, мог получить удар электротоком. Более точно обстоятельства его смерти будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU