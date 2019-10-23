В Омске сгорели сразу пять маршруток

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-23T08:11:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезное ЧП случилось на стоянке одного из автотранспортных предприятий Омска. Там произошел крупный пожар.

По предварительным данным, сначала загорелся автомобиль «Форд Транзит» 2012 года выпуска. Он полностью выгорел. Потом огонь перекинулся на четыре стоявшие по соседству пассажирских «газели». Они также сильно повреждены.

По информации регионального ГУ МЧС, пожар произошел из-за неисправности систем, механизмов и узлов первой машины. Огонь успел сильно распространиться из-за позднего обнаружения ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU