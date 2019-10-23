Омич, которому клиент задолжал за ремонт 130 тысяч, угнал его машину

СЕГОДНЯ 05:06 2019-10-23T05:06:09+03:00

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Очень быстро закончилась карьера коллектора для жителя Омска. Мужчина выполнил ремонтные работы. Однако клиент не спешил платить ему деньги. 34-летний сибиряк задолжал ему 130 тысяч. По этому поводу мужчины и решили встретиться и поговорить. Но разговор закончился вызовом полиции. Туда обратился владелец «Дэу Нексия».

Он-то и рассказал, что на пересечении улиц Бульвар Архитекторов и Ватутина общался со знакомым. Тот в резкой форме стал требовать заплатить долг за выполненный ремонт. На отказ достал предмет, похожий на пистолет, и угрозами заставил выйти владельца авто из иномарки. После этого горе-коллектор просто уехал. В итоге омич заявил об угоне.

Незадачливого угонщика довольно быстро нашли. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, сейчас на него завели уголовное дело по статье "Угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия". Ему грозит до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU