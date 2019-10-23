2019-10-23T07:11:20+03:00
Общество

Омские дороги зимой будут посыпать новыми реагентами

Закупят 1020 тонн
Станислав МУХИН
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Стало известно о том, что этой зимой коммунальщики будут бороться с гололедом по-новому. Дорожники решили закупить вместо песко-соляной смеси новый химический реагент. Его обычно используют в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Реагент хоть и стоит дороже, но его нужно меньше, чем обычный песко-соляной смеси. Правда, использовать его будут лишь на центральных улицах - Красном Пути, Гагарина, Иртышской набережной, Жукова, проспекте Маркса и других. Городские власти считают, что это упростит обслуживание улиц в зиму.

Добавим, что тонна нового реагента стоит порядка 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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