2019-10-22T14:41:16+03:00
Происшествия

Ревнивый омич порезал ножом гостя на своем дне рождения

Вечеринка закончилась поножовщиной
Станислав МУХИН
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Сибиряк схватился за нож.Сибиряк схватился за нож.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Уголовным делом и больничной койкой для одного из гостей закончилось празднование дня рождения в квартире по улице Энергетиков. Хозяин жилья вместо со своей сожительницей пригласил на именины шумную компанию. Все выпивали, веселились.

Однако одному из пьяных гостей захотелось женского внимания. Мужчина стал приставать к сожительнице именинника, о чем очень скоро пожалел. Женщина рассказала все ухажеру и тот бросился в драку. В порыве гнева он схватил нож и ударил им гостя. После драки окровавленный омич ушел домой.

- Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, у него диагностирована колото-резанная рана шеи; геморрагический шок, - уточнили "Комсомолке" в пресс-службе Росгвардии по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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