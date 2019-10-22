Омича, стрелявшего в своего брата и его 9-летнего сына, будут судить

СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-22T14:32:43+03:00

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Напомним, инцидент произошел в деревне Батареевке Исилькульского района. 31-летний местный житель после смерти матери пил не просыхая два дня. Потом деньги закончились и он пошел просить из у своих родственников живущих в соседнем доме. Получив отказ, сельчанин решил отомстить.

– Получив отказ, он вернулся домой и, взяв охотничье ружье «В 66820» 12 калибра выстрелил в сторону выезжавших из соседнего двора на мотоцикле брата и племянника, попав брату в лопатку, а мальчику – в поясницу, кроме того, дробь задела ухо ребенка. После осмотра врачами потерпевшие отпущены домой. По заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевшим причинен легкий вред здоровью, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – При осмотре места происшествия изъяты гильза, патрон и охотничье ружье. Подозреваемый, трижды судимый за кражи, допрошен и пояснил, что хотел напугать брата. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU