В Омской области начальнице почты, укравшую почти 352 тысячи, дали условный срок
В Кормиловке вынесли приговор бывшей начальнице местного почтового отделения. В суде установлено, что женщина, пользуясь служебным положением, похитила вверенные ей деньги. В общей сложности она присвоила около 352 тысяч рублей.
Женщина раскаялась в содеянном и попросила не наказывать ее строго, сославшись на трудную жизненную ситуацию. Подсудимая пояснила, что одна воспитывает маленького ребенка.
– Обстоятельств, отягчающих наказание, в действиях Черепановой Е.Г. суд не усмотрел, – рассказала помощник председателя Кормиловского районного суда Марина Огородникова. – По результатам рассмотрения уголовного дела, суд признал Черепанову Е.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком в 2 года, с возмещение ущерба, причиненного преступлением, в размере 351 824 рублей 15 копеек.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU