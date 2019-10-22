В Омской области начальнице почты, укравшую почти 352 тысячи, дали условный срок

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-22T14:08:27+03:00

На суде женщина объяснила, что пошла на преступление из-за тяжелых обстоятельств и своего малолетнего ребенка

Изменить размер текста: A A

В Кормиловке вынесли приговор бывшей начальнице местного почтового отделения. В суде установлено, что женщина, пользуясь служебным положением, похитила вверенные ей деньги. В общей сложности она присвоила около 352 тысяч рублей.

Женщина раскаялась в содеянном и попросила не наказывать ее строго, сославшись на трудную жизненную ситуацию. Подсудимая пояснила, что одна воспитывает маленького ребенка.

– Обстоятельств, отягчающих наказание, в действиях Черепановой Е.Г. суд не усмотрел, – рассказала помощник председателя Кормиловского районного суда Марина Огородникова. – По результатам рассмотрения уголовного дела, суд признал Черепанову Е.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком в 2 года, с возмещение ущерба, причиненного преступлением, в размере 351 824 рублей 15 копеек.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU