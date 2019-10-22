Стало известно, от чего чаще всего умирают омичи

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-22T13:49:37+03:00

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Омскстат обнародовал данные по смертности в регионе за восемь месяцев этого года. В общей сложности умерли 16689 человек.

Как выяснилось, чаще всего местные жители в 2019-м умирали от заболеваний системы кровообращения (7007 человек из общего числа умерших). На втором месте онкологические заболевания. С января по август они унесли жизни 2587 омичей, и по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос. На третьем и четвертом местах – смертность от заболеваний органов дыхания (746) и пищеварительной системы (733).

1276 человек умерли от внешних причин: 263 человека покончили с собой, 179 отравились алкоголем, 110 погибли в ДТП, 76 стали жертвами убийств.

ИСТОЧНИК KP.RU