2019-10-22T11:34:54+03:00
Общество

Две омички пожаловались, что заразились лишаем в пейнтбольном клубе

Девушки подозревают, что специальная одежда, которую им там предоставили, была плохо продезинфицирована
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/rus_crime_omskФото: vk.com/rus_crime_omsk
Изменить размер текста:

Омичка пожаловалась в соцсетях на пейнтбольный клуб «Василий Чапаев». По словам девушки, через некоторое время после его посещения она заметила у себя на теле высыпание. Выяснилось, что это лишай.

– Я играла 17.08.19 вместе с коллегами. Да, надела грязный костюм на голое тело. Но, предварительно уточнив, чистая ли форма. Теперь каюсь. Форма пахла потом, но меня заверили, что это сырость, – пишет девушка. – Через несколько дней у меня появилась сыпь под грудью и на спине. После размещения отзыва со мной пыталась связаться моя коллега, подруга директора, и просила удалить отзыв. Только через месяц со мной связался директор. Извинялся, но не искренне. Говорил, что заразилась не у них и что «не такое уж и страшное это заболевание». В общем, просил удалить отзыв «по-хорошему».

Также автор поста, размещенного в омских пабликах, рассказывает, что нашла еще одну клиентку, которая, как она полагает, также заразилась после посещения этого же пейнтбольного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске машина сбила пенсионера на пешеходном переходе
Омичку подозревают в истязании ее 1,5-месячного малыша
Жители Тары любуются приходом снежной зимы в ледяных квартирах
Омские чиновники объяснили странную укладку асфальта вокруг урны
Стала известна судьба 35-летнего омича, загадочно пропавшего 10 дней назад
После постоянных жалоб омичей на выбросы в Росприроднадзоре сменится руководство
Отец, переходивший улицу 10 Лет Октября с детьми в неположенном месте, плюнул на капот авто
Мед оказался неправильным
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
В Омском филиале Россети Сибирь будущим энергетикам рассказали о будущем энергетики
Омичка добровольно отдала «гадалке Амалии» 530 тысяч
Дорогу-дублер у мятежного омского поселка Рыбачий строят круглосуточно
Яромир Ягр рассказал, что скучает по «Авангарду» и пообещал вернуться в Омск
В Таре пьяный водитель иномарки протаранил автобус