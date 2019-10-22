Две омички пожаловались, что заразились лишаем в пейнтбольном клубе

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-22T11:34:54+03:00

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Омичка пожаловалась в соцсетях на пейнтбольный клуб «Василий Чапаев». По словам девушки, через некоторое время после его посещения она заметила у себя на теле высыпание. Выяснилось, что это лишай.

– Я играла 17.08.19 вместе с коллегами. Да, надела грязный костюм на голое тело. Но, предварительно уточнив, чистая ли форма. Теперь каюсь. Форма пахла потом, но меня заверили, что это сырость, – пишет девушка. – Через несколько дней у меня появилась сыпь под грудью и на спине. После размещения отзыва со мной пыталась связаться моя коллега, подруга директора, и просила удалить отзыв. Только через месяц со мной связался директор. Извинялся, но не искренне. Говорил, что заразилась не у них и что «не такое уж и страшное это заболевание». В общем, просил удалить отзыв «по-хорошему».

Также автор поста, размещенного в омских пабликах, рассказывает, что нашла еще одну клиентку, которая, как она полагает, также заразилась после посещения этого же пейнтбольного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU