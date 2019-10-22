Омичку подозревают в истязании ее 1,5-месячного малыша

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-22T10:54:03+03:00

Как выяснилось, младенец с травмами уже попадал в больницу, едва родившись. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина рассказала, что младенец получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, упав с дивана, но ей не поверили

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Напомним, на днях появилась информация о 1,5-месячном младенце из села Халдеевка Омского района, которого с переломами и черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Медики сообщили о маленьком пациенте правоохранителям.

Мать малыша рассказала, что он получил такие тяжелые увечья, просто упав с дивана. Но многое в ее словах не совпадает.

– Эта версия сейчас проверяется следователями, но с учетом характера и локализации телесных повреждений она представляется маловероятной, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Кроме того, следователи намерены в ходе расследования установить обстоятельства возникновения у ребенка других телесных повреждений, обнаруженных у него врачами при осмотре летом. Органы следствия намерены установить все эпизоды и обстоятельства причинения телесных повреждений малолетнему и дать принципиальную оценку действиям матери мальчика, в том числе по ст. 117 УК РФ (истязание). Расследование продолжается.

Также следователи проверят, достаточно ли хорошо опека контролировала семью, которая уже состояла на учете как неблагополучная. Действиям ответственных дадут правовую оценку по ст. 293 УК РФ (халатность).

ИСТОЧНИК KP.RU