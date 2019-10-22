После постоянных жалоб омичей на выбросы в Росприроднадзоре сменится руководство

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-22T07:11:44+03:00

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На последнем аппаратном совещании в омском правительстве губернатор снова коснулся темы экологии. Она беспокоит горожан последние два года. Не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на вредные выбросы. Однако виновников находили лишь пару раз. Александр Бурков предрек смену руководства омскому Росприроднадзору. Это ведомство областные власти критикуют с завидной регулярностью.

- Мы должны получить всю информацию, базу данных – кто и какие вредные вещества выбрасывает, исходя из производственной технологии, какие нормативы выбросов им согласованы. К сожалению, у нас этой информации не было, - сказал губернатор. - И вот уже официально, в письменном виде эта информация была запрошена у федерального надзорного ведомства, потому что на территории региона не совсем эффективно и оперативно принимались меры со стороны Росприроднадзора в Сибири.

По его же словам, ведомству добавят сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU