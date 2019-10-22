2019-10-22T07:22:09+03:00
Общество

Отец, переходивший улицу 10 Лет Октября с детьми в неположенном месте, плюнул на капот авто

Горе-отцу не понравилось, что ему посигналили [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Очевидцами очень странной истории стали накануне водители, ехавшие по оживленной магистрали Омска. Семья с двумя маленькими детьми пыталась перейти 6-полосную проезжую часть ровно в том месте, где захотелось. Почему они не дошли до светофора или зебры и подвергли страшной опасности не только себя, но и малышей, история умалчивает. Происшествие попало на запись видеорегистратора и появилось в соцсетях.

Далее события развиваются еще более абсурдно и непредсказуемо. Мать, ведущая одного из сыновей за руку, буквально бросается под колеса машины, которая едва успевает затормозить. При этом женщина угрожающе размахивает перед лобовым стеклом игрушечным оружием своего ребенка. Следом за ней идет муж с еще одним мальчиком на руках. Мужчина негодующие остановился перед авто, «посмевшим» ему посигналить, зачем-то плюнул на капот и как ни в чем не бывало пошел наперерез другим машинам.

– Идиоты! – резюмировал происшедшее удивленный водитель.

По счастью, все семейство благополучно добралось до противоположной стороны дороги. Но, судя по их поведению, снова такая удача может больше и не повториться.

Культурная омская семья.Видео: Аварийный Омск (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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