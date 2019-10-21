2019-10-21T14:29:04+03:00
Общество

Омичка добровольно отдала «гадалке Амалии» 530 тысяч

Такие деньги аферистка потребовала за «связь с высшими силами» [видео]
Анна МИКУЛА
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В отношении гадалки возбудили уголовное дело.В отношении гадалки возбудили уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отрубленная козья голова, свечи и иконы – гадалка, придумавшая себе броское имя Амалия брала антуражем. Произвела эта обстановка впечатление и на 52-летнюю жительницу Омской области. За «излечение» от депрессии магиня выманила у женщины в общей сложности 530 тысяч рублей.

- Я хотела избавиться от неудач на личном фронте, – рассказывает потерпевшая. – Она сказала, что это тяжелая работа и попросила 13 тысяч для начала. Потом якобы провела обряд, который не лег. За это потребовала еще 88 тысяч рублей. Во время разговора с духами, ей выпало три молитвы. Значит, еще надо для подстраховки по 88 тысяч за молитву. За заключительную часть еще 144 тысячи. Затем она с высшими силами побеседовала. Еще 300 тысяч.

Но, видимо, связь с высшими силами оборвался на самом интересном месте – когда у клиентки закончились деньги. Поняв, что гадалка не помогла, женщина пошла в полицию.

– По данному факту следователем ОП № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание лица его совершившего.

Гадалка Амалия не помогла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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