2019-10-21T14:06:23+03:00
Общество

Яромир Ягр рассказал, что скучает по «Авангарду» и пообещал вернуться в Омск

Также звезда хоккея признался, что грустит о разрушенной «Арене Омск» [видео]
Анна МИКУЛА
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Звезда НХЛ и когда-то «Авангарда», вечно молодой Яромир Ягр пообщался накануне с омичами и дал небольшое интервью. Видео того, что получилось, выложили в группе омского клуба в Instagram.

– Я просто хочу пожелать «Авангарду» всего хорошего. У меня в Омске было хорошее время. Я скучаю по вам, парни. Очень плохо, что арена была разрушена и вы вынуждены играть где-то в другом месте. Потому что Омск – отличный город, где любят хоккей, – заявил Ягр.

Примечательно, что знаменитый чех прекрасно понимает по-русски, но отвечать предпочитает на английском. Кстати, его бессменный номер «68» выбран неспроста. Именно в 1968 году в Прагу вошли советские войска. Тогда погибли мирные жители, и это стало трагедией для Чехословакии.

Но, судя по всему, нелюбовь к коммунистам совсем не мешает хоккеисту с большой теплотой относиться с омским болельщикам и россиянам в целом.

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Мы тоже скучаем, @jj68jaromirjagr! Приезжай смотреть хоккей! Или не только смотреть #ОмскийАвангард #Ягр #Jagr #хоккей #hockeyfamily
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ИСТОЧНИК KP.RU

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