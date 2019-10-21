2019-10-21T13:21:56+03:00
Происшествия

В Таре пьяный водитель иномарки протаранил автобус

Сидевшим в легковушке потребовалась помощь врачей
Станислав МУХИН
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Авария с участием пассажирского автобуса произошла в ночь с воскресенья на понедельник в Таре. На перекрестке «Ниссана» протаранил автобус, которых ехал по маршруту «Омск – Усть-Ишим – Омск». Об этом сообщают у УГИБДД по Омской области.

Как выяснилось позже, легковушкой управлял 29-летний сибиряк. Накануне он выпил и сел за руль пьяным. На дороге, не рассчитав безопасную дистанцию, он врезался в автобус. В итоге помощь врачей понадобилась водителю и пассажиру легковушки. В момент аварии в салоне пассажирского автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.

В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров, большинство из которых уже спали. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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