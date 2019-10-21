2019-10-21T12:59:00+03:00
Общество

В Омске пациент пытался убежать от фельдшера скорой, а потом разбил ему лицо

Доставить в больницу буйного пациента удалось только при помощи полицейских
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи в Омске произошел вечером в воскресенье, 20 октября. Медики приехали спасать мужчину лежавшего на земле на улице 1-й Казахстанской. О нем сообщили сердобольные очевидцы.

На месте выяснилось, что мужчина где-то получил несколько ссадин и находится в невменяемом состоянии. Его решили госпитализировать. Но, когда пациента начали поднимать, он вырвался и стал бегать вокруг машины скорой. Потом и вовсе набросился на фельдшера, пытавшегося ему помочь, и ударил мужчину кулаком в лицо.

– Медики воспользовались тревожной кнопкой, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Увидев росгвардейцев, мужчина успокоился. Причину своей агрессии он пояснить не смог, но возникший конфликт не стал отрицать. Сотрудники Росгвардии сопроводили бригаду врачей и нуждавшегося в медицинской помощи пациента в медицинское учреждение. От пострадавшего фельдшера принято заявление. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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