В Омске пациент пытался убежать от фельдшера скорой, а потом разбил ему лицо

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-21T12:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередной случай нападения на бригаду скорой помощи в Омске произошел вечером в воскресенье, 20 октября. Медики приехали спасать мужчину лежавшего на земле на улице 1-й Казахстанской. О нем сообщили сердобольные очевидцы.

На месте выяснилось, что мужчина где-то получил несколько ссадин и находится в невменяемом состоянии. Его решили госпитализировать. Но, когда пациента начали поднимать, он вырвался и стал бегать вокруг машины скорой. Потом и вовсе набросился на фельдшера, пытавшегося ему помочь, и ударил мужчину кулаком в лицо.

– Медики воспользовались тревожной кнопкой, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Увидев росгвардейцев, мужчина успокоился. Причину своей агрессии он пояснить не смог, но возникший конфликт не стал отрицать. Сотрудники Росгвардии сопроводили бригаду врачей и нуждавшегося в медицинской помощи пациента в медицинское учреждение. От пострадавшего фельдшера принято заявление. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU