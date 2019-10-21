Пьяный омич не удержал равновесие и упал с Комсомольского моста

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-21T10:47:43+03:00

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Чрезвычайное происшествие в самом центре Омска произошло ночью в воскресенье, 20 октября. С Комсомольского моста свалился 21-летний молодой человек. Его тело на дороге нашли прохожие.

– По предварительным данным, установленным в результате осмотра места происшествия, тела погибшего и опроса очевидца, молодой человек, находившийся в состоянии сильного опьянения, упал с моста, потеряв равновесие, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе проверки следователи установят все обстоятельства несчастного случая, после чего будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU