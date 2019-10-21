Прокуратура выявила грубые нарушения у омского «Яндекс.такси»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-21T08:42:47+03:00

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Прокуратура проверила омских перевозчиков и нашла многочисленные нарушения. Так, людей нередко возили на неисправных автобусах, а водители общественного транспорта даже не проходили обязательный медосмотр перед рейсом и сильно перерабатывали. Все это в конечном счете угрожает здоровью и жизни пассажиров.

Не все гладко и у «Яндекс.такси», которое уже практически стало именем нарицательным – фото многочисленных аварий с участием этого перевозчика постоянно появляются в соцсетях.

– О грубых нарушениях правил дорожного движения, допускаемых водителями легковых такси, подключенных к сервисам онлайн-заказов, прокуратурой области проинформирован генеральный директор ООО «Яндекс.такси» с целью рассмотрения им вопроса об одностороннем расторжении договоров, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – По итогам проверки министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, а также Западно-Сибирскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора прокуратурой области указано на недостаточную активность и неполноту контрольно-надзорных мероприятий в сфере пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU