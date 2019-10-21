2019-10-21T08:03:05+03:00
Общество

Американский СМИ обсуждают омское фото гигантского следа снежного человека

Его сделали около метромоста
Станислав МУХИН
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ФОТО: Алексей МальгавкоФОТО: Алексей Мальгавко
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Странное фото удалось сделать одному из омских фотографов. Сибиряк снял огромный отпечаток на снегу под метромостом. Сверху он сильно напоминает огромный след. Его уже прозвали следом снежного человека. Но, скорее всего, кто-то специально долго вытаптывал этот отпечаток.

После того, как снимок попал в сеть, на него обратили внимание и американские СМИ. Они размещают его у себя на сайте и в социальных сетях. У многих американцев отпечаток снежного человека вызвал улыбку. В комментариях они оставляют свои шутки.

- Это же нога моего бойфренда! - написала одни из них.

Но нашлись и те, кто серьезно отнесся к фотографии.

- Если это след снежного человека, то почему отпечаток лишь один? Где другие?

ИСТОЧНИК KP.RU

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