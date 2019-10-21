Стало известно, какая погода ждет омичей на новой рабочей неделе
В регион вернется плюсовая температура
В регион вернется теплая осень.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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После непродолжительных заморозков, осень все-таки отвоюет свои права у зимы. Уже в начале новой рабочей недели в Омск, судя по всему, вернется плюсовая температура днем. Правда, ожидаются дожди, мокрый снег и только один солнечный день.
По данным Gismeteo:
21 октября, понедельник: +2...-9, ясно;
22 октября, вторник: +4...-2, небольшой дождь;
23 октября, среда: +4...+2, дождь;
24 октября, четверг: +6...+2, небольшой дождь;
25 октября, пятница: +4...+1, снег;
26 октября, суббота: +7...-1, небольшой дождь;
27 октября, воскресенье: +11...+4.
ИСТОЧНИК KP.RU