Стало известно, какая погода ждет омичей на новой рабочей неделе

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-21T07:38:07+03:00

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После непродолжительных заморозков, осень все-таки отвоюет свои права у зимы. Уже в начале новой рабочей недели в Омск, судя по всему, вернется плюсовая температура днем. Правда, ожидаются дожди, мокрый снег и только один солнечный день.

По данным Gismeteo:

21 октября, понедельник: +2...-9, ясно;

22 октября, вторник: +4...-2, небольшой дождь;

23 октября, среда: +4...+2, дождь;

24 октября, четверг: +6...+2, небольшой дождь;

25 октября, пятница: +4...+1, снег;

26 октября, суббота: +7...-1, небольшой дождь;

27 октября, воскресенье: +11...+4.

ИСТОЧНИК KP.RU