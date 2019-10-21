В Омской области «Лада» насмерть сбила девушку-подростка, переходившую дорогу

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-21T07:39:37+03:00

По предварительным данным, водитель авто в момент ДТП был трезв

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Трагический случай произошел в Азовском районе. 28-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по автодороге Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка. В районе 52 километра он сбил девушку, переходившую проезжую часть. От полученных травм 17-летняя пострадавшая скончалась на месте.

– Признаков опьянения у водителя не выявлено, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU