2019-10-21T07:39:37+03:00
Происшествия

В Омской области «Лада» насмерть сбила девушку-подростка, переходившую дорогу

По предварительным данным, водитель авто в момент ДТП был трезв
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Трагический случай произошел в Азовском районе. 28-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по автодороге Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка. В районе 52 километра он сбил девушку, переходившую проезжую часть. От полученных травм 17-летняя пострадавшая скончалась на месте.

– Признаков опьянения у водителя не выявлено, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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