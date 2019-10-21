Омичка, упавшая в туалете кинотеатра, отсудила 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-21T07:07:10+03:00

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Травмой и лечением закончился для омички обычный поход в кинотеатр. Во время визита кинотеатра "Маяковский" женщина решила пойти в туалет. Однако там она поскользнулась и упала. При падении посетитель получила травмы. Омичке пришлось проходить лечение. Женщина пошла в суд.

Там она смогла доказать, что упала из-за недобросовестного исполнения требований к оборудованию туалетных комнат администрацией. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд встал на сторону истицы. Женщина смогла отсудить 15 тысяч рублей морального ущерба. Еще 7,5 тысяч штрафа кинотеатр заплатит за то, что отказывался добровольно выплатить деньги клиентке.

ИСТОЧНИК KP.RU