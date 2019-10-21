В Называевске браконьер застрелил семью барсуков

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-21T05:30:42+03:00

Проблем с полицией ему теперь не избежать

Изменить размер текста: A A

На подозрительный мотоцикл на опушке леса в деревне под Называевском обратил внимание участковый. Рядом с ним находился мужчина в камуфляже. Полицейский предположил, что он может быть охотником и решил проверить у него разрешающие документы.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, внутри мотоцикла были обнаружены три убитых барсука. При себе у 45-летнего охотника было ружье и лопата. Ею он разрывал норы зверей.

- Орудия преступной деятельности – ружье и лопата – изъяты, устанавливается сумма ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU