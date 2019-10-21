В Называевске браконьер застрелил семью барсуков
На подозрительный мотоцикл на опушке леса в деревне под Называевском обратил внимание участковый. Рядом с ним находился мужчина в камуфляже. Полицейский предположил, что он может быть охотником и решил проверить у него разрешающие документы.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, внутри мотоцикла были обнаружены три убитых барсука. При себе у 45-летнего охотника было ружье и лопата. Ею он разрывал норы зверей.
- Орудия преступной деятельности – ружье и лопата – изъяты, устанавливается сумма ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU