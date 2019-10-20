2019-10-20T09:47:15+03:00
Общество

В омской маршрутке требовали 30 рублей за проезд стоя

По словам очевидцев, водитель отказался принимать пенсионную транспортную карту
Анна МИКУЛА
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Омичи пожаловались на странное правило, которое единолично ввел в своей маршрутке водитель автобуса № 344.

– Сейчас еду в маршрутке 344. Сидячих мест нет, водитель отказался принимать у бабушки «Омку» пенсионера, так как стоячие места за наличку 30 рублей, – рассказывает анонимный подписчик паблика «Подслушано в Омске». – Водители высаживают «лишних», специально карты не берут. Еще возомнили себя гонщиками «Формулы-1» и гонят, что все люди, как в мясорубке. Муниципальный транспорт развивать в этой дыре будут?

Комментаторы под постом также пишут, что это не первый такой случай именно с маршруткой № 344.

Впрочем, решается такое недоразумение просто – достаточно позвонить владельцу автобуса, телефон которого, как правило, указан на объявлении в салоне маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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