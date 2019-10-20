На зебре в Омске сбили девушку: водитель даже не затормозил
Необъяснимое логикой ДТП произошло на одной из магистралей в Омске. Девушка начала переходить дорогу по зебре. Машины в первом ряду остановились, авто на встречных полосах также затормозили.
А вот водитель на серой «Ладе» на второй полосе по какой-то загадочной причине не заметил всего этого и на полной скорости снес пешехода. От удара о капот девушку отбросило вверх и откинуло в сторону. Единственное, на что у нее хватило сил, – приподняться и посмотреть, не летит ли на нее еще одно авто.
Судя по всему, она получила серьезные травмы, пострадавшую увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU