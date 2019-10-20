В омскую больницу доставили покалеченного годовалого малыша

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-20T08:49:49+03:00

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В больницу из деревни Халдеевки под Омском доставили годовалого малыша с серьезными травмами неизвестного происхождения. Медики обнаружили у малыша три перелома и черепно-мозговую травму. Мать ребенка утверждает, что он получил их, упав с дивана.

Как и положено в таких случаях, врачи заявили о маленьком пациенте в полицию. По информации, ГУ МВД по Омской области, возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас идет проверка, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU