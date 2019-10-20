2019-10-20T07:58:03+03:00
Происшествия

Пожар на промышленном предприятии в Омске тушили девять машин

С места ЧП эвакуированы 120 человек [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного ГУ МЧСФото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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Пожар случился на территории промышленного предприятия, расположенного на улице Будеркина. В его тушении участвовали 38 сотрудников МЧС на девяти специализированных машинах.

– Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «101» 19 октября в 14.31, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения горела кровля одного из производственных корпусов. 120 работников предприятия самостоятельно эвакуировались и покинули опасную зону. В ходе проведения разведки очаг пожара был обнаружен. В 15.23 локализовано открытое горение, в 17.55 пожар ликвидирован.

Также сообщается, что общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины случившегося и материальный ущерб будут установлены после проверки.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

Пожар на промышленном предприятии, Омск..Видео: Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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