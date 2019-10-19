2019-10-19T12:46:24+03:00
Общество

Бывшая омичка, вдова Сергея Доренко сняла о нем фильм

Он посвящен 60-летию известного журналиста
Анна МИКУЛА
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Сергей и Юлия Доренко.Сергей и Юлия Доренко.Фото: Личный архив
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Вдова Сергея Доренко Юлия выпустила фильм, приуроченный к 60-летию журналиста. Документальное кино опубликовано YouTube.

– «Это Доренко» — фильм о Сергее Доренко, снятый его женой Юлией. В проект вошли воспоминания друзей и коллег журналиста. Этот фильм рассказывает о том, каким был Сергей Доренко не только на телеэкране и в радиоэфире, но и вне работы — как он умел дружить, радоваться жизни и любить. Проект посвящен 60-летию Сергея Доренко, — говорится в описании к ленте.

Вторая жена Доренко омичка Юлия Силявина рассказала в своей работе, каким известный журналист был дома.

– Он вставал в пять утра, тихо выходил из дома, не заводил свой мотоцикл, он выкатывал его со двора, чтобы не разбудить меня с детьми и соседей. Он делал это каждый день, чтобы проживать утро с великим городом, — говорит Юлия.

Также в фильме воспоминаниями о Сергее Доренко делятся его коллеги.

Кроме того, Блия рассказала об увлечении мужа мотоциклами. По трагическому стечению обстоятельств, прямо во время поездки на одном из них Доренко и погиб. 9 мая, когда он ехал по дороге в Москве, у него случился разрыв аорты.

Напомним, Юлия Силявина работала журналистом на омском телеканале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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