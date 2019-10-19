2019-10-19T11:53:46+03:00
Происшествия

В Омске владелица ларька поверила бывшему зэку и лишилась 262 тысяч и всех товаров

Женщина сама передала ему деньги и ключи от склада
Анна МИКУЛА
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В обстоятельствах дела сейчас разбираются полицейские.В обстоятельствах дела сейчас разбираются полицейские.Фото: "КП" Архив
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Доверчивость и сочетании с жадностью приводит, как выяснилось, к плачевным результатам. Наглядным примером тому стала 37-летняя жительница Октябрьского округа.

Женщина владеет продуктовым ларьком на улице Бархатовой. Недавно она познакомилась с бывшим зэком, который освободился в начале сентября. Мужчина сразу сделал заманчивое предложение – поставлять ей для продажи сигареты значительно ниже их себестоимости. Предпринимательства не смогла ответить отказом. В результате она передала «поставщику» в несколько этапов 262 000 рублей и ключи от гаража, где хранились товары.

Так и не дождавшись обещанных сигарет, женщина решила проверить свой импровизированный склад. Открыв двери, она увидела, что из гаража пропало все имущество на общую сумму 130 000 рублей.

– Полицейские задержали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 43-летнего жителя Центрального округа, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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