Бывший вице-мэр Денежкин объявил о банкротстве

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-19T10:28:39+03:00

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В Арбитражном суде Омской области рассмотрят заявление Дениса Денежкина о признании его банкротом. В материалах дела значится, что бывший вице-мэр и директор омского депимущества задолжал более 67 млн рублей. По данным УФССП, в отношении Денежкина открыты 13 исполнительных производств на общую сумму 3,5 млн рублей. Кировский районный суд обязал Денежкина выплатить более 29 млн рублей агроцентру «Дружино».

Напомним, Денис Денежкин работал в облправительстве первым заместителем министра экономики. В октябре 2014 года перешел в агрохолдинг. В 2016 году он уволился оттуда из-за разногласий с собственником. В декабре 2017 возглавил департамент имущественных отношений, где проработал год.

ИСТОЧНИК KP.RU