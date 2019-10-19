На видео попало задержание директора омской турфирмы с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-19T09:42:05+03:00

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Как выяснилось, не только путевками и торговал директор одной из омских турфирм. Мужчину задержали как раз в тот момент, когда он забрал закладку с наркотиками. Товара хватило бы, чтобы открыть целый магазин.

– 32-летнего директора туристической фирмы оперативники наркоконтроля задержали на улице Энтузиастов на автомобиле «Мазда» возле станции технического обслуживания, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские обнаружили при гражданине 10 таблеток экстази, 4 свертка с марихуаной и полимерный пакет с амфетамином.

На допросе фигурант пояснил, что купил наркотики через интернет для личного потребления. Расследование уголовного дела продолжается.

Директор турфирмы с экстази, марихуаной и амфетамином.Видео: пресс-служба УМВД по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU