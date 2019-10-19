2019-10-19T09:42:05+03:00
Общество

На видео попало задержание директора омской турфирмы с крупной партией наркотиков

У мужчины нашли амфетамин, экстази и марихуану [ видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как выяснилось, не только путевками и торговал директор одной из омских турфирм. Мужчину задержали как раз в тот момент, когда он забрал закладку с наркотиками. Товара хватило бы, чтобы открыть целый магазин.

– 32-летнего директора туристической фирмы оперативники наркоконтроля задержали на улице Энтузиастов на автомобиле «Мазда» возле станции технического обслуживания, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские обнаружили при гражданине 10 таблеток экстази, 4 свертка с марихуаной и полимерный пакет с амфетамином.

На допросе фигурант пояснил, что купил наркотики через интернет для личного потребления. Расследование уголовного дела продолжается.

Директор турфирмы с экстази, марихуаной и амфетамином.Видео: пресс-служба УМВД по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшая омичка, вдова Сергея Доренко сняла о нем фильм
В Омске владелица ларька поверила бывшему зэку и лишилась 262 тысяч и всех товаров
Бывший вице-мэр Денежкин объявил о банкротстве
Омские энергетики – лучшие в России
Запуск новой инвестиционной системы
Госавтоинспекторы посмотрели в соцсетях запись с омичкой, пролетевшей на красный, нашли и наказали ее
У омички из раздевалки центра художественной гимнастики украли украшения на 80 тысяч
Всех омских школьников хотят перевести на питание по карточкам
В Омске перекрытие улицы Бударина продлили еще на неделю
Пьяный омич разбил треногу, установленную казаком
60-летняя омичка решила стать «брокером» и проиграла все деньги
В Омской области директор ДК пошла на служебный подлог
В Омске грабитель напал на девочку-подростка ради айфона
В Омске чудом выжил водитель, машина которого перевернулась 5 раз
Под Омском электрика убило током
В Омске должника, пытавшегося скрыться от суда, сняли с поезда до Воронежа