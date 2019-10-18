Госавтоинспекторы посмотрели в соцсетях запись с омичкой, пролетевшей на красный, нашли и наказали ее

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-18T14:29:50+03:00

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В соцсетях выложили запись с видеорегистратора, на которой водитель автомобиля «Ниссан Куб», игнорируя правила дорожного движения, спокойно проезжает на красный сигнал светофора.

– Ну хоть поворотник включила, – прокомментировал случившееся автор ролика.

Запись посмотрели не только обычные омичи, но и госавтоинспекторы. А так как в подписи к посту был прикреплен номер автомобиля нарушительницы, найти ее не составило особого труда.

– В ходе проведения проверки, сотрудники ГИБДД установили личность водителя, управлявшего в этот день автомобилем, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В отношении 51-летней омички возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Водителю назначено административное наказание в виде штрафа 1000 рублей.

Права купила или подарили? Проезд на красный свет (20.08.2019).Видео: ЧП Омск vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU