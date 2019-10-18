У омички из раздевалки центра художественной гимнастики украли украшения на 80 тысяч
ЧП случилось в Центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Из одного из шкафчиков в раздевалке этого спортивного учреждения пропали оставленные там украшения.
– В отделе полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту кражи золотых изделий на сумму 80 000 рублей из раздевалки спортивного учреждения, расположенного на Тимуровском проезде, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU