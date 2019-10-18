2019-10-18T14:06:45+03:00
Происшествия

У омички из раздевалки центра художественной гимнастики украли украшения на 80 тысяч

Причастных к преступлению сейчас ищут
Анна МИКУЛА
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Причастных к преступлению сейчас ищут.Причастных к преступлению сейчас ищут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось в Центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Из одного из шкафчиков в раздевалке этого спортивного учреждения пропали оставленные там украшения.

– В отделе полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту кражи золотых изделий на сумму 80 000 рублей из раздевалки спортивного учреждения, расположенного на Тимуровском проезде, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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