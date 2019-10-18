Всех омских школьников хотят перевести на питание по карточкам

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-18T13:48:24+03:00

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В ближайшее время все больше омских школ будут переходить на электронные карточки, по которым ученики смогут рассчитываться за питание. Об этом сегодня сообщила начальник сектора содействия в организации питания департамента образования Светлана Козлова. По ее словам, все будет зависеть от желания родителей и предложений банков. На данный момент электронная система карточек введена в 21 школе.

- Остальные школы рассчитываются путем внесения средств в кассу обслуживающей организации. Еженедельно кассир обслуживающей организации приезжает в школу и собирает с родителей деньги. Родитель может индивидуально рассчитаться или это делает родительский комитет. Ребенок также может прийти в буфет и купить еду за наличку, - цитирует РИА Омск-Информ чиновницу. - Но даже в этой двадцать одной школе не все родители перешли на безналичную систему. Они пока наблюдают со стороны. А самим детям очень интересно пользоваться карточками. Они бегут к этим терминалам. Для них удовольствие поиграть с этой карточкой, им интересно нажать на кнопочки и выбрать, что они будут кушать.

ИСТОЧНИК KP.RU