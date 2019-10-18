В Омске перекрытие улицы Бударина продлили еще на неделю

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-18T13:10:31+03:00

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Придется терпеть неудобства омичам. В центре Омска ведется благоустройство площади вокруг улицы Бударина. Из-за этого проезд по ней был закрыт для всех видов транспорта. Предполагалось, что снимут ограничение движения еще 16 октября. Но, как это часто бывает, запрет проезда продлили.

Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, проезд по улице Бударина от улицы Карла Либкнехта до улицы Щербанева откроют в ночь с 25 на 26 октября. Все дело в том, подрядчик не успел закончить планируемый объем работ. В итоге сроки перекрытия продлили.

ИСТОЧНИК KP.RU