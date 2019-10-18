2019-10-18T12:40:12+03:00
Общество

Пьяный омич разбил треногу, установленную казаком

Мужчину не устроило, что камеру установили слишком близко к его гаражу
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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На подмогу казаку пришлось ехать росгвардейцам. Как выяснилось, первые не смогли утихомирить пьяного владельца гаража, возле которого стражи порядка расположились с треногой.

Когда агрессивному омичу не удалось убедить оппонента переместить аппарат, мужчина сначала пнул по камере, а потом по двери авто, куда предусмотрительно укрылись казаки. Те нажали на тревожную кнопку.

– В беседе гражданин отрицать свою вину не стал и сознался в том, что действительно повредил имущество, – сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии. – Потерпевший написал заявление о причинении материального ущерба, сумма которого устанавливается. Задержанный, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

На дебошира составили два протокола – за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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